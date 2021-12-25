Гончаренко заявила, что ей хочется увидеть фигуристку Туктамышеву на Олимпиаде

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила желание увидеть фигуристку Елизавету Туктамышеву на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

На чемпионате России, являющемся отборочным стартом к Олимпиаде, Туктамышева стала седьмой. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 224,40 балла. Победу одержала Камила Валиева (283,48), второй стала Александра Трусова (248,65), третье место заняла Анна Щербакова (239,56).

"Сегодня от [произвольной программы] Туктамышевой очень хорошее впечатление, просто очень хорошее выступление, - сказала Гончаренко. - Не просто прокат-программа со сложными элементами, это было выступление очень эмоциональное, и по реакции зрителей это было видно. Судьи тоже видят реакцию зрителей. Лиза - настоящий профессионал, и она знает, как поднять зрителя, умеет себя преподнести".

"Это не просто гонка со сложными элементами, она тут была просто бесподобна. Хочется, чтобы ее мечта исполнилась, чтобы она попала на Олимпийские игры. Но все другие фигуристки тоже хотят, так что посмотрим", - добавила специалист.

Туктамышевой 25 лет, она тренируется под руководством Алексея Мишина. Россиянка является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На счету Туктамышевой также золото командного чемпионата мира.