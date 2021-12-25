Бестемьянова считает, что судьи не заметили ошибок Трусовой на чемпионате России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Судьи не заметили ошибок Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Победительницей чемпионата России стала Камила Валиева, набравшая по итогам двух программ 283,48 балла (90,38 в короткой + 193,10 в произвольной). Второе место заняла Трусова (248,65; 74,21+174,44), третьей стала Анна Щербакова (239,56; 81,46+158,10).

"Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили. Вот почему [Софья] Самоделкина оказалась совершенно не у дел? Девушка прыгнула три четверных прыжка - два из них в каскаде - и проиграла другой девушке-юниорке (Аделии Петросян - прим. ТАСС), которая прыгнула два четверных прыжка", - сказала Бестемьянова.

"Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. И еще меня очень удивила история с [Елизаветой] Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам", - добавила олимпийская чемпионка.

Все призеры чемпионата России и занявшая четвертое место Петросян тренируются в группе Этери Тутберидзе.