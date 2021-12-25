Бестемьянова: ситуация с пересчетом оценок Муравьевой оставляет неприятный осадок

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пересчетом оценок фигуристки Софьи Муравьевой по итогам короткой программы на чемпионате России оставила неприятный осадок. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Изначально по итогам короткой программы Муравьева заняла второе место, набрав 81,87 балла. Но позднее спортсменке сняли один балл за задержку старта, и на второе место переместилась Анна Щербакова. По итогам двух программ Муравьева заняла шестое место, набрав 230,31 балла. Чемпионкой России стала Камила Валиева (283,48), второе место заняла Александра Трусова (248,65), Щербакова замкнула тройку (239,56).

"Я не поняла, каким образом вчера в протоколе на втором месте была Муравьева, а сегодня мы увидели, что на втором месте Щербакова? Каким образом протокол был заменен и оценки Муравьевой стали ниже? Замена оценок произошла через пять часов. Есть регламент соревнований, когда это можно делать", - сказала Бестемьянова.

"Вся ситуация крайне непонятная - вчера один протокол вывесили, сегодня другой. На нас же весь мир смотрит. Зачем такие вещи и для чего? Это очень странно и непрозрачно и оставляет неприятный осадок", - добавила она.