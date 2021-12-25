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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова рассказала, кто из российских фигуристок должен ехать на Олимпиаду

Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова как призеры чемпионата России должны представлять страну на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу, турнир прошел в Санкт-Петербурге. В женском одиночном катании победу одержала Валиева, второе место заняла Трусова, третье - Щербакова.

"Для этого и проводятся соревнования, так было всегда, - сказала Тарасова о составе на Игры. - У федерации завтра будет собрание, тренеры выскажут свое мнение. Должна ли ехать эта тройка? Я считаю, что да".

Елизавета Туктамышева, ставшая второй на последнем чемпионате мира, в Санкт-Петербурге заняла седьмое место. "Я думаю, что никто не будет против Лизы, но есть правила соревнований, - сказала Тарасова. - Лиза тоже очень прилично каталась, но в короткой допустила ошибку, которые нельзя допускать".

Чемпионат страны являлся отборочным на международные старты, Федерация фигурного катания на коньках России еще не утвердила состав национальной команды.

Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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