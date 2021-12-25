Фигуристки Валиева, Трусова и Щербакова устроили селфи-сессию после пресс-конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Победительница чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева, серебряный призер Александра Трусова и обладательница бронзы Анна Щербакова устроили селфи-сессию после пресс-конференции по итогам турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По окончании пресс-конференции девушки решили задержаться, чтобы порадовать своих поклонников групповым селфи.

Валиева и Трусова завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы, который состоится 10-16 января в Таллине. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.