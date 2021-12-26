"Лейкерс" проиграли "Бруклину" и потерпели пятое поражение подряд в НБА

ТАСС, 26 декабря. "Бруклин" в гостях победил "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 122:115 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 39 очков. Трипл-даблы оформили защитник "Бруклина" Джеймс Харден (36 очков, 10 передач и 10 подборов) и разыгрывающий "Лейкерс" Расселл Уэстбрук (13 очков, 11 передач и 12 подборов).

"Лейкерс" потерпели пятое поражение подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами в 34 матчах. "Бруклин" лидирует в Восточной конференции с 22 победами в 31 матче.

Следующий матч "Лейкерс" проведут в гостях против "Хьюстона" 29 декабря, "Бруклин" днем ранее на выезде встретится с "Лос-Анджелес Клипперс".

В других матчах дня "Нью-Йорк Никс" дома победил "Атланту" (101:87), "Милуоки" на своей площадке обыграл "Бостон" (117:113), "Голден Стэйт" в гостях оказался сильнее "Финикса" (116:107).