"Зенит" после зимнего перерыва планирует обсудить с болельщикам ситуацию с Fan ID

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" на традиционной встрече с болельщиками после зимнего перерыва планирует обсудить ситуацию с Fan ID. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

В четверг объединение фанатов клуба "Ландскрона" объявило, что не намерено перед стартом следующего сезона оформлять Fan ID в знак протеста.

"Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений, - сказал Медведев. - У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это".

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

"Зенит" после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков.