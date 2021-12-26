Гимнаст Нагорный планирует вернуться после Олимпиады к соревнованиям весной

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике в командном многоборье Никита Нагорный планирует вернуться к соревнованиям весной следующего года. Об этом он рассказал ТАСС.

Нагорный в составе российской сборной выиграл олимпийское золото в командном многоборье, которое стало первым для команды в этой дисциплине за 25 лет.

"Морально я восстановился в том плане, что после Олимпиады было много времени отойти от мыслей, переживаний от того, что скоро соревнования. И как раз надо было настроиться на другую работу, разрядиться, поменять обстановку. И сейчас, наоборот, у меня есть большое желание вернуться на арену, выступать, - сказал Нагорный. - 7-8 января начнется сбор".

"Думаю, что весной будут какие-то соревнования. Если тогда не выступать, то потом будет тяжело потом восстановиться, и хочется уже тогда проверить хоть какие-то комбинации. Но, наверное, не могу преждевременно говорить, поскольку перед тем, как выступать, нужно выучить программу. А сейчас поменялись правила, они не то что усложнились, просто ты четыре года делаешь одну программу, усложняешь или облегчаешь ее, и потом резко меняются правила", - добавил он.

По словам Нагорного, половину комбинаций его программы надо менять. "Это непросто, и в любом случае комбинации накатываются, то есть нарабатываются на протяжении, может, года. Сразу выступать будет небезопасно, но если я буду чувствовать, что программу накатал, на ближайших соревнованиях выступлю. Потому что все знают, что я могу тренироваться, если есть соревнования", - подчеркнул он.

Нагорному 24 года, он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды - в личном многоборье и упражнении на перекладине. На чемпионате мира 2019 года спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке), также является 8-кратным чемпионом Европы.