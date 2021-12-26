В Омске и Новосибирске запустили обратный отсчет до молодежного чемпионата мира по хоккею

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в России были запущены в воскресенье в Омске и Новосибирске, которые примут турнир.

"Остался год до начала молодежного чемпионата мира по хоккею. Для нас этот год будет очень волнительным и напряженным", - заявил на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков, добавив, что многие болельщики в мире, в том числе и в Канаде, считают молодежное первенство лучшим спортивным шоу.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность, что Новосибирск и Омск подготовятся к проведению чемпионата на самом высоком уровне.

Обратный отсчет времени был запущен и в Новосибирске. По видеотрансляции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что благодаря чемпионату мира в Новосибирске появится новый район для занятия спортом и отдыха с транспортной инфраструктурой.

В Омске на празднике при поддержке хоккейного клуба "Авангард" прошел турнир "Хоккей на валенках", работали различные соревновательные площадки - метание валенок, броски шайбы на точность, эстафеты и др.

Чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Для этого в городах возводятся новые ледовые арены.