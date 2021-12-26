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Чемпионат России по фигурному катанию

Номер фигуристки Валиевой завершит показательные выступления на чемпионате России

Откроет программу спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Камила Валиева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Победительница чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева выйдет на лед последней в показательных выступлениях на национальном первенстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Первой будет выступать спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также свои выступления из одиночников продемонстрируют Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Марк Кондратюк. Из спортивных пар выступят Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, из танцевальных дуэтов - Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Александра Степанова / Иван Букин.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится в воскресенье.

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