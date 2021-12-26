Биатлонистка Сливко завоевала вторую золотую медаль на "Ижевской винтовке"

ТАСС, 26 декабря. Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке".

Сливко преодолела дистанцию 7,5 км за 26 минут 29,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла Тамара Дербушева (отставание - 6,9 секунды, без промахов), третье - Полина Плюсина (+7,4; 0). Ранее на "Ижевской винтовке" Сливко выиграла индивидуальную гонку.

Сливко 27 лет, она является чемпионкой Европы 2016 года в сингл-миксте, также на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда европейских первенств.

"Ижевская винтовка" является одним из этапов Кубка России. Соревнования завершатся 27 декабря.