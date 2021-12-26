Тарасова: Плющенко еще далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в роли тренера еще не готов составлять достойную конкуренцию Этери Тутберидзе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему еще до этого далеко, - сказала Тарасова. - У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово".

В субботу в Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России. В пятницу в женском одиночном катании ученица Плющенко Софья Муравьева по итогам короткой программы сначала занимала второе место, однако после окончания соревнований опустилась на третье, пропустив вперед чемпионку мира Анну Щербакову - воспитанницу Тутберидзе. Из оценки Муравьевой вычли один балл после протеста заместителя начальника отделения "Хрустальный" Эдуарда Аксенова, в котором работает Тутберидзе. Он указал на то, что фигуристку не оштрафовали за двухсекундное опоздание на старт. После произвольной программы все три первых места на чемпионате России заняли ученицы Тутберидзе - Камила Валиева, Александра Трусова и Щербакова. Муравьева стала шестой.

Перед началом прошлого сезона Трусова и еще одна воспитанница Тутберидзе чемпионка Европы Алена Косторная перешли в группу Плющенко, однако меньше чем через год вернулись в "Хрустальный".