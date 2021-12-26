{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фазель верит, что коронавирус не помешает провести молодежный чемпионат мира по хоккею

Турнир в Канаде должен начаться 26 декабря
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Есть надежда, что Международная федерация хоккея (IIHF) сумеет провести молодежный чемпионат мира, несмотря на неважную ситуацию с коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент организации Рене Фазель.

На эту тему
Возвращение Знарка и ожидания от Мичкова. В Канаде стартует молодежный чемпионат мира
Возвращение Знарка и ожидания от Мичкова.

Турнир начнется в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире 26 декабря. Сборная России стартует на чемпионате мира в ночь на 27 декабря (начало - 00:30 мск) матчем со шведами.

"На турнире на трибуны разрешено пускать не больше 50% зрителей. Никто не защищен от ковида, и я реально скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально, - сказал Фазель. - Сегодня ситуация с пандемией снова очень сумасшедшая, вы знаете, что IIHF уже отменила все свои турниры в январе, и это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что IIHF способна провести этот чемпионат мира".

Из-за отмены январских турниров в том числе снова не состоится молодежный чемпионат мира среди женских команд, который был запланирован на 8-15 января в Швеции.

Чемпионат России по фигурному катанию
Бутырская считает, что судьи недооценили выступление Туктамышевой на чемпионате России
Фигуристка безошибочно исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями, однако заняла итоговое седьмое место
Бутырская считает, что судьи недооценили выступление Туктамышевой на чемпионате России
Читать полностью