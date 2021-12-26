Фазель верит, что коронавирус не помешает провести молодежный чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Есть надежда, что Международная федерация хоккея (IIHF) сумеет провести молодежный чемпионат мира, несмотря на неважную ситуацию с коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент организации Рене Фазель.

Турнир начнется в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире 26 декабря. Сборная России стартует на чемпионате мира в ночь на 27 декабря (начало - 00:30 мск) матчем со шведами.

"На турнире на трибуны разрешено пускать не больше 50% зрителей. Никто не защищен от ковида, и я реально скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально, - сказал Фазель. - Сегодня ситуация с пандемией снова очень сумасшедшая, вы знаете, что IIHF уже отменила все свои турниры в январе, и это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что IIHF способна провести этот чемпионат мира".

Из-за отмены январских турниров в том числе снова не состоится молодежный чемпионат мира среди женских команд, который был запланирован на 8-15 января в Швеции.