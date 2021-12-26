Бутырская считает, что судьи недооценили выступление Туктамышевой на чемпионате России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева заслужила более высокой оценки от судей за выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Туктамышева в субботу безошибочно исполнила программу с двумя тройными акселями, однако заняла итоговое седьмое место. Его же она занимала после короткой программы, в которой она упала с тройного акселя.

"За кого я расстроилась, так это за Лизу. Я за нее болею, всегда желаю ей удачи, потому что она неординарная личность в фигурном катании. Считаю, она заслуживала больших баллов", - сказала Бутырская.

Туткамышевой 25 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером последнего турнира. Нынешний чемпионат России для нее стал рекордным 14-м. "Стоит ли ей продолжать? В ее арсенале еще есть четверной тулуп, почему бы и нет? Решать, конечно, она будет сама, но без нее фигурное катание немного оскудеет. Она - женщина, ее катание, презентация выделяются на фоне остальных, и при этом прыжки у нее в полном порядке", - отметила Бутырская.

В воскресенье Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав команды на чемпионат Европы, в женском одиночном катании выступят все три призера чемпионата страны - Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Они являются главными кандидатами на поездку на Олимпийские игры.

Туктамышева в прошлом дважды уступала в отборе на Олимпиаду.