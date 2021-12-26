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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фазель: тренерский штаб молодежной сборной России с Зубовым и Знарком достаточно опытен

Зубов возглавил команду в конце ноября, Знарок является тренером-консультантом и будет находиться во время матчей на скамейке запасных

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб молодежной сборной России вместе с Сергеем Зубовым и Олегом Знарком имеет достаточно опыта для работы на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Зубов возглавил команду в конце ноября. Знарок является тренером-консультантом и находится во время матчей на скамейке запасных.

"Вижу, что со сборной России работает опытный тренерский состав, включая Олега Знарка с его громадным опытом. Он в Канаде? Работа с молодежью значительно отличается от работы со взрослыми. Она очень чувствительная", - сказал Фазель.

Чемпионат мира стартует 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Россияне первый матч проведут в ночь на 27 декабря против шведов.

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