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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Коган: решение включить Семененко в состав на чемпионат Европы обусловлено его опытом

В воскресенье стал известен состав национальной команды на чемпионат Европы по итогам российского первенства
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Включение в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию Евгения Семененко связано с его соревновательным опытом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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В воскресенье стал известен состав национальной команды на чемпионат Европы по итогам российского первенства и заседания исполкома федерации. Семененко лидировал по итогам короткой программы, но в итоге занял четвертое место.

"Включить в состав Семененко было предложением тренерского совета. Оно аргументировано тем, что Семененко более опытный спортсмен и в течение сезона у него были более высокие результаты. Поэтому тренерский совет решил сделать так, исполком согласился с этим предложением", - сказал Коган.

В состав команды в мужском одиночном катании, помимо Семененко, вошли завоевавшие на чемпионате России золото и серебро соответственно Марк Кондратюк и Михаил Коляда. Запасными стали Андрей Мозалев (третье место), Петр Гуменник (5) и Александр Самарин (6).

Чемпионат Европы пройдет в Таллине 10-16 января.

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