Федерация фигурного катания уберет Муравьеву из состава запасных на чемпионат Европы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) внесет коррективы в состав запасных на предстоящий чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В состав запасных в женском одиночном катании была включена 15-летняя Софья Муравьева. Однако для допуска на чемпионат необходимо, чтобы спортсмен достиг возраста 15 лет до 1 июля 2021 года. Муравьева родилась 4 августа.

"Муравьева, заявленная в качестве запасной на чемпионат Европы, по возрасту не сможет участвовать в европейском первенстве, так как родилась в августе 2006 года. В списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцем рождения спортсменки - июнь вместо августа", - говорится в заявлении федерации.

На завершившемся в субботу чемпионате России Муравьева заняла шестое место.