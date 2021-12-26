Биатлонист Поршнев выиграл спринт на "Ижевской винтовке"

ТАСС, 26 декабря. Биатлонист Никита Поршнев стал победителем спринтерской гонки на "Ижевской винтовке".

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 29 минут 24,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Рустам Каюмов (отставание 15 секунд, один промах), третье - Михаил Бурундуков (+17,0; 0), четвертое - Евгений Гараничев (+28,1; 1).

Ранее в женском спринте победительницей стала Виктория Сливко, второе место заняла Тамара Дербушева, третье - Полина Плюсина.

Поршневу 25 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. Также на его счету золото, серебро и бронза Универсиады в 2019 году.

"Ижевская винтовка" является одним из этапов Кубка России. Соревнования завершатся 27 декабря.