Матыцин пожелал российским фигуристам достойно выступить на Олимпиаде в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин пожелал российским фигуристам сохранить энергетику и настрой с чемпионата России и достойно выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам на церемонии награждения по итогам соревнований.

Чемпионат России по фигурному катанию является отборочным турниром на Игры в Пекине.

"Всем вам здоровья, прежде всего сохранить такую же энергетику, оптимизм, гордость за нашу великую страну и достойно выступить в Пекине, - сказал Матыцин. - Хочу, конечно же, поблагодарить организационный комитет и Федерацию фигурного катания на коньках России за очень конструктивную работу, за очень высокий стандарт проведения чемпионата и также пожелать, чтобы мы и в дальнейшем радовали наших болельщиков, потому что от вас, от энергии людей, которые приходят на стадионы, зависят в том числе эмоции, победный настрой наших спортсменов".

"Я вчера был очень рад, когда увидел полные трибуны, конечно, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Они вдохновляли всех на удивительный праздник. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, всем вам здоровья, вашим близким. Россия, вперед!" - добавил министр спорта.

Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля.