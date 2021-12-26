Матыцин исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать водителем машины специальной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание мальчика Богдана Артемьева из Санкт-Петербурга, который мечтал побывать в роли водителя машины специальной службы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге, где прошло мероприятие.

В качестве подарка мальчик получил сертификат на поездку в кабине грузовика команды "Камаз-мастер", принимающей участие в ралли-марафонах, а также модель самого автомобиля.