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Новый год и Рождество

Матыцин исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать водителем машины специальной службы

В качестве подарка Богдан Артемьев из Санкт-Петербурга получил сертификат на поездку в кабине грузовика команды "Камаз-мастер"
© Вероника Советова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание мальчика Богдана Артемьева из Санкт-Петербурга, который мечтал побывать в роли водителя машины специальной службы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге, где прошло мероприятие.

В качестве подарка мальчик получил сертификат на поездку в кабине грузовика команды "Камаз-мастер", принимающей участие в ралли-марафонах, а также модель самого автомобиля.

© Вероника Советова/ТАСС

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.

Теги
Новый год и РождествоМатыцин, Олег Васильевич
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