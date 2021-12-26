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Фигурное катание

Федерация фигурного катания России разрешит Талалайкиной выступать за сборную Италии

Лучшим результатом спортсменки является третье место в финале Кубка России 2020 года
Мария Талалайкина Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мария Талалайкина
© Донат Сорокин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России позволит Марии Талалайкиной выступать за сборную Италии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

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Ранее фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в Instagram, что Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

"Мы дадим ей разрешение в соответствии с правилами Федерации фигурного катания на коньках России выступать за Италию со следующего сезона. С 1 июня следующего года", - сказал Коган.

Талалайкиной 19 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года. Фигуристка представляла СШОР Санкт-Петербурга.

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