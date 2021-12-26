Кугаевский заявил, что Сливко гарантировала себе участие в Кубке IBU

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россиянка Виктория Сливко гарантировала себе участие в январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсменка.

Сливко не включили в состав команды на декабрьские международные соревнования, поэтому она начала сезон на Кубке России. Сейчас она возглавляет общий зачет, на этих выходных она одержала две победы на "Ижевской винтовке", которая является главным этапом отбора на январские международные соревнования.

"Виктория точно едет на Кубок IBU", - сообщил Кугаевский.

Первые два январских этапа Кубка IBU пройдут в словацком Брезно-Осрблье. После их окончания будет сформирован состав на Олимпийские игры. Сливко сохраняет шанс попасть в олимпийскую команду, на поездку в Пекин также претендуют Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Евгения Буртасова.

Сливко 27 лет, она является чемпионкой Европы 2016 года в сингл-миксте, также на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда европейских первенств.