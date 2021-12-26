Тренер Мозалева заявил, что расстроен непопаданием фигуриста на чемпионат Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Тренер бронзового призера чемпионата России по фигурному катанию Андрея Мозалева Кирилл Давыденко расстроен непопаданием подопечного на чемпионат Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Мозалев занял третье место, однако в состав национальной команды на чемпионат Европы вошел Евгений Семененко, занявший на турнире четвертое место. В руководстве Федерации фигурного катания на коньках России объяснили решение необходимым опытом, которым обладает Семененко - участник чемпионата мира в Стокгольме.

"Решение принято, надо работать дальше, мы первые запасные, - сказал Давыденко. - Конечно, мы расстроены, но это значит, что надо кататься лучше и не занимать третье место, которое попадает под обсуждение".

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.