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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тренер Мозалева заявил, что расстроен непопаданием фигуриста на чемпионат Европы

Спортсмен занял третье место на чемпионате России, однако не был включен в состав национальной команды на предстоящий турнир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Тренер бронзового призера чемпионата России по фигурному катанию Андрея Мозалева Кирилл Давыденко расстроен непопаданием подопечного на чемпионат Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Мозалев занял третье место, однако в состав национальной команды на чемпионат Европы вошел Евгений Семененко, занявший на турнире четвертое место. В руководстве Федерации фигурного катания на коньках России объяснили решение необходимым опытом, которым обладает Семененко - участник чемпионата мира в Стокгольме.

"Решение принято, надо работать дальше, мы первые запасные, - сказал Давыденко. - Конечно, мы расстроены, но это значит, что надо кататься лучше и не занимать третье место, которое попадает под обсуждение".

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

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