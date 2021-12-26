Фигурист Ханю выиграл чемпионат Японии, допустив ошибку при исполнении четверного акселя

В произвольной программе Ханю исполнил четверной аксель, допустив ошибки на приземлении. Судьи не засчитали прыжок выполненным, так как спортсмен приземлился на две ноги ходом вперед и лишь на льду докрутил элемент еще на полоборота. В итоговом протоколе его прыжок оценили на 8,61 балла при базовой стоимости 12,50. Позднее судьи понизили прыжок до тройного акселя, и итоговая стоимость элемента составила 4,11 балла.

ТАСС, 26 декабря. Японский фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз стал победителем чемпионата Японии.

Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у мужчин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла. Никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.