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Главный тренер "Кристал Пэлас" Виейра заразился коронавирусом

Сспециалист находится на карантине и пропустит гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма"

ТАСС, 26 декабря. Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Патрик Виейра дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Французский специалист находится на карантине и пропустит гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", который состоится в воскресенье.

В субботу коронавирус был выявлен у наставника "Астон Виллы" Стивена Джеррарда.

Виейра 45 лет, в качестве игрока он становился чемпионом мира и Европы. На клубном уровне он представлял французский "Кан", итальянские "Милан", "Ювентус" и "Интер", а также английские "Арсенал" и "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" Виейра возглавляет с июля 2021 года.

"Кристал Пэлас" в 17 матчах набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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