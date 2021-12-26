СМИ: украинец Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию, чтобы сделать из них крестик

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский боксер Василий Ломаченко отправил в Россию свои золотые олимпийские медали за победу на Играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, чтобы из них сделали нательный крест. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Страна".

По данным портала, Ломаченко отправил их в мастерскую "Крестик резной" в Костроме, чтобы там из них сделали нательный крест для отца и тренера спортсмена - Анатолия Ломаченко. Такой подарок боксер решил сделать ему на 57-летие.

12 декабря бывший чемпион мира в трех весовых категориях Ломаченко выиграл у бывшего чемпиона мира Ричарда Комми из Ганы единогласным решением судей. Украинский боксер после победы накинул на плечи флаг своего родного города - Белгород-Днестровского (Одесская область), при этом государственный флаг он на ринг не вынес.

В послужном списке 32-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы - золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.