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Лига чемпионов

Кабмин одобрил законопроекты для подготовки к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Матч состоится 28 мая 2022 года
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина одобрило законопроекты для подготовки к финальному матчу футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Ожидается, что около 40 тыс. иностранных болельщиков посетят этот матч. В организации спортивного мероприятия примут участие 900 волонтеров. При этом во время финала Лиги чемпионов будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID). Госдума уже приняла соответствующий закон в третьем чтении.

Законопроект направлен на создание правовых основ для подготовки и проведения в Санкт-Петербурге в 2022 году финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Установлена административная ответственность, включая административный штраф и административное приостановление деятельности, за реализацию входных билетов на финальный матч Лиги чемпионов или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) или уполномоченной им организацией и изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов, а также за реализацию поддельных входных билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Законопроект установил налоговые льготы в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации мероприятий финального матча Лиги чемпионов в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

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