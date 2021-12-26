Кугаевский заявил о странном отношении тренера сборной России по биатлону к Сливко

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов странно относится к Виктории Сливко: под его руководством спортсменка добилась серьезного прогресса, но специалист все равно не горит желанием видеть ее в основном составе сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонистка.

Сливко не включили в состав команды на декабрьские международные старты, это решение спортсменка прокомментировала словами "так бывает, что тебя кидают". Сезон она начала на Кубке России. Сейчас она возглавляет общий зачет турнира, на этих выходных она одержала две победы на "Ижевской винтовке" и отобралась на январские международные соревнования.

"Я с огромным уважением отношусь к Михаилу Викторовичу, просто иногда не понимаю его отношения к Виктории Сливко. Ведь именно благодаря ему она в этом году так резко спрогрессировала функционально. И это уже не та Вика, которая бегала по Кубкам IBU. Она добавила во всех компонентах", - сказал Кугаевский.

"И, на мой взгляд, могла бы побороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине. Хотя понимаю, что шанс ей тренерский штаб сборной России, к сожалению, вряд ли предоставит. А ведь она надежнейший эстафетный боец", - добавил он.

Первые два январских этапа Кубка IBU пройдут в словацком Брезно-Осрблье. После их окончания будет сформирован состав на Олимпийские игры. Сливко сохраняет шанс попасть в олимпийскую команду, на поездку в Пекин также претендуют Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Евгения Буртасова. Большинство из них в январе выступит на главном турнире - Кубке мира.

Сливко 27 лет, она является чемпионкой Европы 2016 года в сингл-миксте, также на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда европейских первенств.