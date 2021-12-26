"Спартак" проявляет интерес к футболисту "Ростова" Глебову

ТАСС, 26 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент игрока Павел Банатин.

Глебову 22 года, в нынешнем сезоне чемпионата России он провел за "Ростов" 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Полузащитник провел две встречи за сборную России и 15 игр за молодежную национальную команду, в которых забил два гола.

"Спартак" зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства "Спартака". В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны "Спартака" есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой, и неизвестно, насколько готов "Ростов" на подобные контакты", - сказал Банатин

"Спартак" в 18 играх набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов" с 18 очками в 18 матчах располагается на 14-й строчке.