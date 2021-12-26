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Единая лига ВТБ

"Зенит" обыграл УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

В другом матче игрового дня московский ЦСКА переиграл красноярский "Енисей"
Билли Бэрон ("Зенит") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Билли Бэрон ("Зенит")
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 97:81 обыграли казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, набравший 27 очков. У УНИКСа больше всех очков набрал Лоренцо Браун (17).

"Зенит" одержал седьмую победу в девяти встречах и занимает четвертое место в турнирной таблице. УНИКС прервал серию из пяти побед и потерпел второе поражение в десяти матчах. Команда из Казани располагается на второй строчке. В следующем матче "Зенит" 4 января на выезде сыграет с пермской "Пармой", а УНИКС 16 декабря примет "Нижний Новгород".

В другом матче игрового дня московский ЦСКА со счетом 97:88 переиграл красноярский "Енисей". По ходу второй четверти баскетболист армейцев Дэниэл Хэккетт получил травму, из-за которой не смог самостоятельно покинуть площадку и доиграть встречу.

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