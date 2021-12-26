Донской будет капитаном сборной России по теннису на ATP Cup

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евгений Донской должен стать капитаном российской сборной на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который пройдет в Сиднее в январе 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

"Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии, - сказал Тарпищев. - Первый номер сборной играет с первым у соперника, второй - со вторым, железно. У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен. Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз - Донской, он должен быть капитаном и в этот раз".

В состав сборной России вошли Медведев (второе место в рейтинге ATP), Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Донской (172). Россияне попали в группу B и сыграют с командами Италии, Австрии и Австралии. Состав других квартетов выглядит следующим образом: группа A - сборные Сербии, Норвегии, Чили, Испании; группа С - команды Германии, Канады, Великобритании, США; группа D - сборные Греции, Польши, Аргентины, Грузии.