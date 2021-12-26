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КХЛ

Федоров: вратарь ЦСКА Федотов нуждается в паузе из-за обилия игр

В воскресенье армейцы обыграли минское "Динамо" со счетом 6:4

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов нуждается в паузе с учетом обилия игр в Континентальной хоккейной лиге. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

В воскресенье ЦСКА одержал победу над минским "Динамо" со счетом 6:4, Федотов провел весь матч. Для вратаря эта игра стала второй после Кубка Первого канала, который прошел с 15 по 19 декабря. На турнире в Москве Федотов в составе сборной России провел три матча.

"В моем понимании, Иван должен был сыграть. Думаю, тут есть какая-то доля правды, если говорить про вопросы к нему по пропущенным голам, но в третьем периоде он сыграл нормально. Должна быть определенная пауза, так как многие сыграли больше 40 игр, и на вратаря нагрузка большая. Не думаю, что у него есть такой интенсивный опыт", - сказал Федоров.

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