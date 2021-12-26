Казанский "Зенит" в десятый раз стал обладателем Кубка России по волейболу

ТАСС, 26 декабря. Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в финальном матче Кубка России по волейболу. "Финал четырех" турнира проходил в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:19, 25:23) в пользу команды из Казани.

"Финал четырех" проходил в "Ледовом дворце", который примет игры чемпионата мира 2022 года. На этой арене 26 августа состоится матч открытия турнира между сборными России и Туниса.

В полуфинальных матчах, которые прошли в субботу, казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:22), а "Динамо" оказалось сильнее "Зенита" из Санкт Петербурга - 3-1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:19).

Кубок России разыгрывается с 1993 года. "Зенит" стал обладателем трофея в десятый раз и является рекордсменом по этому показателю. Динамовцы выигрывали титул трижды, в том числе в прошлом году.