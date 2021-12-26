Федоров надеется, что хоккеисты Слепышев и Нестеров сыграют за ЦСКА до Нового года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий Антон Слепышев и защитник Никита Нестеров могут до Нового года сыграть за ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Слепышев получил повреждение во встрече с нижегородским "Торпедо" (2:5) 8 декабря. Нестеров не играл с матча против ярославского "Локомотива" (2:3 в овертайме), который состоялся 12 декабря.

"Надеюсь, что до Нового года они [Слепышев и Нестеров] появятся", - сообщил Федоров.

Также главный тренер прокомментировал положение дел у новичков клуба - защитников Даррена Дица, в декабре перешедшего в ЦСКА из казахстанского "Барыса", и Владислава Провольнева, недавно вернувшегося в КХЛ из Северной Америки. "Что касается Дица (хоккеист в воскресенье забросил первую шайбу за ЦСКА - прим. ТАСС), то он сыграл хорошо, у него идет адаптационный период. Думаю, о нем будет уместно поговорить через пять-семь игр, - сказал Федоров. - Провольнев тренируется, набирает определенную форму, внимательно следим за его развитием, и пока не скажу, когда он появится в матчах".

ЦСКА в воскресенье дома обыграл минское "Динамо" со счетом 6:4 в матче КХЛ. Игра была посвящена 75-летию московского клуба. Гости дважды вели в счете в течение первых двух периодов.

"Думаю, игроки очень даже поняли, что сегодня юбилей клуба, но подумали, что все-таки календарная игра. Очень серьезный соперник, нацеленный на ворота. Рад за ребят, который смогли потом перестроиться", - отметил Федоров.