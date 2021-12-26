Хоккеисты "Тампы" Василевский и Сергачев попали в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 26 декабря. Российские игроки "Тампы" вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Тампы".

Также в протоколе оказались второй вратарь команды Брайан Эллиотт и нападающий Пьер-Эдуар Белльмар. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Василевскому 27 лет, в нынешнем сезоне провел 24 игры, в которых его команда одержала 17 побед. Российский вратарь отразил 92,8% бросков по своим воротам и в среднем за игру пропустил 2,14 шайбы при двух матчах "на ноль". Сергачеву 23 года, он провел 28 встреч, в которых набрал 14 (2 гола + 12 результативных передач) очков. В составе "Тампы" россияне стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 23 декабря и должен возобновиться 28 декабря.