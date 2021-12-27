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Шахматные турниры

Непомнящий набрал четыре очка в первый день чемпионата мира по быстрым шахматам

Лидируют норвежец Магнус Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и грузин Баадур Джобава, в активе которых по 4,5 очка
Ян Непомнящий AP Photo/Jon Gambrell
Описание
Ян Непомнящий
© AP Photo/Jon Gambrell

ТАСС, 27 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий набрал четыре очка по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду. Соревнования проходят в Варшаве.

В воскресенье прошли пять туров из 13 запланированных. Непомнящий победил грека Димитроса Мастровасилиса, поляка Бартоша Соцко, Видита Гуджрати из Индии, а также сыграл вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана и украинцем Антоном Коробовым.

Также по четыре очка набрали Александр Грищук и Владимир Федосеев. По 3,5 очка в активе Максима Матлакова, Евгения Найера, Александра Предке и Давида Паравяна. Лидерами после первого игрового дня являются действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и грузин Баадур Джобава, в их активе по 4,5 очка.

У женщин после первого дня лидируют россиянки Валентина Гунина и Александра Костенюк, набравшие по четыре очка в четырех партиях. Анастасия Боднарук набрала 3,5 очка, Полина Шувалова, Евгения Овод, Екатерина Лагно, Алина Бивол, Ольга Баделько, Лея Гарифуллина - по 3, Александра Горячкина - 2,5. Всего в женском турнире запланировано 11 туров.

Чемпионат мира по рапиду в Варшаве завершится 28 декабря, после чего стартует мировое первенство по блицу. Первоначально турниры должны были пройти в Нур-Султане, но были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Участие в соревнованиях у мужчин принимают более 180 гроссмейстеров, у женщин - более 100.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года, в рамках турнира проходят чемпионаты мира по рапиду и блицу. Среди россиян в рапиде победителями становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), в блице - Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).

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Карлсен, МагнусШахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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