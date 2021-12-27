Хоккеист Мичков прокомментировал поражение от шведов в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС, 27 декабря. Хоккеистам молодежной сборной России нужно более серьезно относиться к игре в следующих матчах чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Матвей Мичков.

Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

В стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:6. Мичков стал автором двух заброшенных шайб.

"Сегодня неудачно сложилась игра. К сожалению, проиграли. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. В следующих матчах нужно будет уже посерьезнее относиться и кровь из носу выигрывать", - отметил Мичков.

Первый гол Мичкова был засчитан после видеопросмотра арбитров. "Хорошо, что засчитали этот гол, эмоционально после него команда завелась, в тот момент ни о чем не думал, думал, как отыграться. Совсем немного не хватило для того, чтобы отыграться. Жалко, что этот гол не помог команде выиграть", - сказал Мичков.

Автор первой заброшенной шайбы в составе сборной России Федор Свечков считает, что команду подвела дисциплина. "Два раза играть три на пять на таком уровне непростительно. Поэтому мы получили голы в свои ворота, а потом игра уже давалась тяжелее", - рассказал Свечков.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.