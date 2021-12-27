Зубов: российским хоккеистам нужно минимизировать удаления на молодежном чемпионате мира

В стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:6. Хоккеисты сборной России получили 12 штрафных минут и пропустили три шайбы в меньшинстве. При этом дважды шведы отличились, играя впятером против троих соперников.

"Тяжело ответить на этот вопрос (о большом количестве удалений), ребята волнуются. Для многих из них это первый турнир на таком уровне, но здесь эмоции берут свое. Эти удаления должны быть исключены, и мы это обязательно донесем до ребят", - подчеркнул Зубов.

Ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода при счете 1:3 его заменил Егор Гуськов. "Третий гол можно рассмотреть еще раз, мы должны собраться и перезагрузиться сегодня и быть готовыми к следующей игре. Решение (о замене вратаря) было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. Верное оно или нет, у нас есть завтрашняя игра, мы все проанализируем и завтра примем решение", - сказал Зубов.

Главный тренер сборной России отметил игру нападающего Матвея Мичкова, который забросил две шайбы в ворота шведов. "Матвей производит наилучшее впечатление, у него есть отличный бросок, голевое чутье - очень талантливый парень. Сегодня у нас отличилось второе звено, были моменты у четвертой тройки, но мы будем спрашивать с ребят. Сегодня не только у нападающих, но и у защитников были моменты для бросков, а мы ищем лишние передачи", - заключил Зубов.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.