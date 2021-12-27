Тренер молодежной сборной Швеции отметил, что команда не уступала в скорости россиянам

ТАСС, 27 декабря. Хоккеисты сборной Швеции не уступали в скорости российским игрокам в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской сборной Томас Монтен.

Встреча завершилась победой сборной Швеции со счетом 6:3.

"Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают, но немного небрежно стали обращаться с шайбой", - отметил Монтен.

"Понравилась наша агрессивность, мы забили шесть голов - не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное - играть хорошо в обороне, играть с самоотдачей. Думаю, мы не уступали сборной России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а у россиян очень хорошая команда, которая создавала много моментов. Мы продолжали играть, это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть турнир", - добавил главный тренер сборной Швеции.

Сборная России в следующем матче сыграет с командой Швейцарии, шведы встретятся со словаками. Игры пройдут 28 декабря.