Плющев оценил игру хоккеиста Мичкова в матче молодежного чемпионата мира со шведами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков в стартовом матче чемпионата мира показал, что не по годам развит в хоккейном плане. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Владимир Плющев.

Россияне уступили шведам со счетом 3:6. Мичков сделал дубль.

"Парень и сам забил, и создавал моменты для партнеров. Сыграл он достаточно интересно для своего возраста, и странно, что другие были немного в тени, - сказал Плющев. - Видно, что парень видит и читает хоккей, не по годам хоккейно развит. В любом случае, хоккей - игра командная, и можно что-то сделать, чтобы все звенья в равной мере выполняли задание".

Специалист поделился мнением, сможет ли 17-летний Мичков играть на таком же уровне в последующих матчах. "Стоит отметить и то, что уровень соперников будет высоким, и три года разницы тоже сыграют свою роль", - подчеркнул он.

Три гола из шести россияне пропустили в меньшинстве. "Дело, конечно, и в дисциплине, и в том, что шведы использовали свои шансы, которые создали, а мы - нет. Все было по делу: ребята сыграли с полной отдачей, но думаю, это была энергозатратная схема игры, и она может не очень хорошо отразиться на следующих матчах. Игры почти каждый день, и есть риск недовосстановиться перед матчами с достаточно тяжелыми соперниками", - отметил Плющев.

"Тем не менее парни проявили характер, показали, что борются до конца. Чемпионат на этой игре не заканчивается: все впереди и все можно поправить. Нужно сделать работу над ошибками, но боюсь, что тренеры чрезмерно эксплуатировали ведущее звено - ребята очень много времени проводили на площадке", - добавил эксперт.

Сборная России в следующем матче сыграет с командой Швейцарии в ночь на вторник.