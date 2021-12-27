Хет-трик Пауэра принес канадцам победу над чехами на молодежном чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 6:3 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Эдмонтоне.

Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (4-я минута), Оуэн Пауэр (13, 29, 31), Донован Себранго (20) и Олен Целльвегер (54). У чехов отличились Михал Гут (8), Павел Новак (12) и Станислав Свозил (13). Пауэр стал первым защитником в истории сборной Канады, оформившим хет-трик на молодежном чемпионате мира.

Девятнадцатилетний Пауэр является чемпионом мира 2021 года в составе взрослой сборной Канады, в 10 матчах на турнире защитник набрал 3 очка (0 голов + 3 передачи). Он был выбран клубом "Баффало" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года, однако принял решение провести еще один сезон за команду Мичиганского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Ранее в группе A сборная Финляндии обыграла команду Германии со счетом 3:1. Также в этой группе выступает команда Австрии, которая сыграет свой первый матч против финнов 27 декабря (22:00 мск). Чехи проведут следующую игру против немцев 28 декабря (03:00 мск), канадцы 29 декабря встретятся с австрийцами (03:00 мск).

В группе B выступают сборные России, Швеции, США, Швейцарии и Словакии, в плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.