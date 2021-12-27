Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Клипперс" в матче НБА

ТАСС, 27 декабря. "Денвер" обыграл в гостях "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 103:100 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (26 очков и 22 подбора). В составе "Клипперс" больше всех очков на счету Эрика Бледсо и Брэндон Бостона (по 18).

"Клипперс" занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 17 побед в 33 матчах. "Денвер" идет шестым с 16 победами в 32 матчах.

В следующем матче "Клипперс" примут "Бруклин" 28 декабря, "Денвер" в гостях сыграет с "Голден Стэйт" 29 декабря.

Результаты других матчей игрового дня: "Вашингтон" - "Филадельфия" - 96:117; "Кливленд" - "Торонто" - 144:99, "Сакраменто" - "Мемфис" - 102:127, "Оклахома" - "Нью-Орлеан" - 117:112, "Сан-Антонио" - "Детройт" - 144:109, "Чикаго" - "Индиана" - 113:105, "Майами" - "Орландо" - 93:83.