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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США победила словаков в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 27 декабря. Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

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В составе победителей отличились Мэтт Нис (14-я минута), Мэки Самоскевич (16) и Лэндон Слаггерт (33). У словаков шайбы забросил Мартин Хромьяк (42, 58).

Ранее в группе B сборная Швеции победила команду России со счетом 6:3. Также в этой группе выступает сборная Швейцарии, которая проведет свой первый матч с россиянами 28 декабря (начало - 00:30 мск). Американцы в следующем матче сыграют со швейцарцами 29 декабря (00:30), словаки днем ранее встретятся со шведами (05:30 мск).

В группе A выступают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

МЧМ-2022 по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Канада11000006-33
2Финляндия11000003-13
3Австрия00000000-00
4Германия10000011-30
5Чехия10000013-60
МЧМ-2022 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000006-33
2США11000003-23
3Швейцария00000000-00
4Словакия10000012-30
5Россия10000013-60

 

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