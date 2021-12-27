Сборная США победила словаков в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.
В составе победителей отличились Мэтт Нис (14-я минута), Мэки Самоскевич (16) и Лэндон Слаггерт (33). У словаков шайбы забросил Мартин Хромьяк (42, 58).
Ранее в группе B сборная Швеции победила команду России со счетом 6:3. Также в этой группе выступает сборная Швейцарии, которая проведет свой первый матч с россиянами 28 декабря (начало - 00:30 мск). Американцы в следующем матче сыграют со швейцарцами 29 декабря (00:30), словаки днем ранее встретятся со шведами (05:30 мск).
В группе A выступают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Канада
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Германия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|0
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|3
|2
|США
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Словакия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|5
|Россия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|0