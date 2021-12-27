Сборная США победила словаков в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

Российские хоккеисты проиграли на старте молодежного чемпионата мира

Голов Мичкова мало. Российские хоккеисты проиграли на старте молодежного чемпионата мира

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В составе победителей отличились Мэтт Нис (14-я минута), Мэки Самоскевич (16) и Лэндон Слаггерт (33). У словаков шайбы забросил Мартин Хромьяк (42, 58).

Ранее в группе B сборная Швеции победила команду России со счетом 6:3. Также в этой группе выступает сборная Швейцарии, которая проведет свой первый матч с россиянами 28 декабря (начало - 00:30 мск). Американцы в следующем матче сыграют со швейцарцами 29 декабря (00:30), словаки днем ранее встретятся со шведами (05:30 мск).

В группе A выступают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.