Хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 27 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев попал в ковид-протокол лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также с россиянином в ковид-протокол попали защитник Роберт Бортуццо, нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил. Сообщается, что Барбашев получил положительный результат сданного теста на коронавирус 23 декабря, Бортуццо, Джошуа и Нил - 26 декабря.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения. 26 декабря в протокол попали российские игроки "Тампы" вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Барбашеву 26 лет, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 31 матч, в котором набрал 25 очков (11 шайб + 14 передач).

"Сент-Луис" располагается на третьей позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 39 очков в 31 игре.