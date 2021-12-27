Аршавин считает, что Дзюба должен понимать свою важность для клуба даже в роли запасного

ТАСС, 27 декабря. Футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба находится в том возрасте, когда должен понимать, что может приносить пользу команде даже в роли запасного. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

Ранее издание РБК сообщило, что казанский "Рубин" провел переговоры с "Зенитом" по возможному переходу Дзюбы. Позднее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев в беседе с ТАСС опроверг данную информацию. В нынешнем сезоне нападающий начинал матчи со скамейки запасных в девяти встречах из 25 во всех турнирах, один матч Дзюба пропустил из-за травмы.

"Мне трудно судить, я не играл с Дзюбой и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков, - сказал Аршавин. - В любом случае думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться".

Дзюбе 33 года. За "Зенит" форвард в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.