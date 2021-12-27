Биатлонист Гараничев снялся с заключительной гонки на "Ижевской винтовке" из-за болезни

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Сочи по биатлону Евгений Гараничев из-за болезни не сможет выступить в заключительной гонке на "Ижевской винтовке". Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

В понедельник на "Ижевской винтовке" состоятся спринтерские гонки, соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка IBU.

"Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отек. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз "ларингит". Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего", - сказал Кугаевский.

В пятницу Гараничев стал восьмым в индивидуальной гонке, в субботу - четвертым в спринте.

Гараничеву 33 года, осенью он без отбора попал в состав команды на первые международные соревнования, однако на открывавшем сезон этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде показал слабые результаты, поэтому продолжил выступление на Кубке IBU. На "Ижевской винтовке" он соревновался для сохранения места в сборной.

Гараничев является бронзовым призером Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы, многократным победителем и призером этапов Кубка мира.