Аршавин: российские клубы должны стать перевалочным пунктом для игроков на пути в Европу

ТАСС, 27 декабря. Российские футбольные клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должны стать перевалочным пунктом для игроков, чтобы в дальнейшем они могли отправляться в европейские команды. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

"Мы еще не можем соперничать с ведущими футбольными странами в плане финансов, - сказал Аршавин. - Нам нужно искать ресурсы внутри себя, внутри каждого клуба. Мне кажется, российские топ-команды морально не готовы изменить свою философию и стать своего рода перевалочным пунктом для европейских топов, чтобы покупать молодых, "обкатывать" их и продавать. Все равно менталитет лучших клубов - собирать сильнейших и выигрывать".

Аршавину 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2018 году. Ранее он выступал за российские клубы "Зенит" и "Кубань", казахстанский "Кайрат" и английский "Арсенал". Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.