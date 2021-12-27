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Биатлон

Биатлонистка Егорова выиграла спринт на "Ижевской винтовке"

Второй стала Лариса Куклина, третьей - Анна Никулина
Анастасия Егорова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Егорова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке".

Егорова преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 52,1 секунды, не допустив ни однго промаха на двух огневых рубежах. Второй стала Лариса Куклина (отставание 13 секунд, один промах), третьей - Анна Никулина (+15,2; 0), четвертой - Виктория Сливко (+27,3; 1).

В воскресенье в первой спринтерской гонке на соревнованиях победу одержала Сливко.

Егоровой 27 лет, она является обладательницей бронзовой медали на Универсиаде 2017 года в спринте.

"Ижевская винтовка" является одним из этапов Кубка России. Соревнования завершатся 27 декабря.

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