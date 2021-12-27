Биатлонистка Егорова выиграла спринт на "Ижевской винтовке"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке".

Егорова преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 52,1 секунды, не допустив ни однго промаха на двух огневых рубежах. Второй стала Лариса Куклина (отставание 13 секунд, один промах), третьей - Анна Никулина (+15,2; 0), четвертой - Виктория Сливко (+27,3; 1).

В воскресенье в первой спринтерской гонке на соревнованиях победу одержала Сливко.

Егоровой 27 лет, она является обладательницей бронзовой медали на Универсиаде 2017 года в спринте.

"Ижевская винтовка" является одним из этапов Кубка России. Соревнования завершатся 27 декабря.