Третьяк выразил обеспокоенность обилием пропущенных шайб молодежной сборной России

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил обеспокоенность тем фактом, что молодежная сборная России в двух последних матчах пропустила 12 шайб. Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне пропустили шесть голов в товарищеском матче с канадцами перед чемпионатом мира (4:6) и столько же в стартовой встрече со шведами (3:6).

"Перед тем, как команда уехала, я сказал ей, что дисциплина бьет класс. И молодым игрокам свойственно ошибаться, особенно когда что-то не получается, - сказал Третьяк. - Ну как можно два раза играть втроем против пятерых? В первом периоде была равная игра, и у нас были моменты".

В матче со шведами россияне пропустили три гола в меньшинстве, причем два из них, играя втроем против пятерых. "Меня настораживает, что в двух матчах, с канадцами и шведами, мы много пропустили - 12 шайб. Значит, есть вопросы к вратарям, защитникам и центральным нападающим, и тут надо что-то подкорректировать. Думаю, тренеры это знают, и, как я полагаю, они должны очень срочно, сегодня уже, исправить эти ошибки перед матчем с швейцарцами", - подчеркнул он.

"Дисциплина в хоккее - это все. В ситуации "пять на пять" очень сложно забивать, и большинство играет значимую роль", - добавил глава ФХР.

Следующий матч сборная России проведет с командой Швейцарии в ночь на 28 декабря.