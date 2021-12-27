Тарпищев уверен, что Рублев восстановится от коронавируса к Открытому чемпионату Австралии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев должен восстановиться от коронавируса и принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник стало известно, что результат теста Рублева на коронавирус оказался положительным. На данный момент он находится на карантине в Барселоне и испытывает малые симптомы заболевания.

"В ATP Cup и на Открытом чемпионате Австралии он должен сыграть без проблем. Болезнь протекает легко, как он мне сказал, и он должен уже к следующему сезону восстановиться", - сказал Тарпищев.

"Турнир АТР Cup не такой важный, поэтому рисковать не будет, если не успеет восстановиться. Заменит его следующий по рейтингу (Аслан Карацев, занимающий 18-е место рейтинга АТР - прим. ТАСС), но решают это игроки. Это турнир игроков же", - заключил глава ФТР.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января в Сиднее. Сборная России попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.